خفض نسبة السعوديين المدعومين من التأمينات الاجتماعية جراء كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تعويض شهر سبتمبر للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تعويض شهر سبتمبر للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد ، سيكون بحد أقصى 70% من العاملين السعوديين بالمنشآت العاملة في الأنشطة الأكثر تضرراً التي تشمل أنشطة الإقامة ووكالات السفر ومشغلو الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها والنقل الجوي والأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه والأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الخدمات الشخصية الأخرى، أما بالنسبة للمنشآت العاملة في الأنشطة الأخرى فستكون نسبة الدعم فيها 50% من العاملين السعوديين كحد أقصى. وشددت المؤسسة على أنه يلزم على المنشآت الأقل تضرراً خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50% من إجمالي العاملين السعوديين قبل نهاية يوم الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري للمنشآت المتجاوزة للنسبة، وذلك من خلال حساب المنشأة في التأمينات أونلاين بإزالة المشتركين لتحقيق الحد الأقصى للنسبة المسموح بها، كما بينت أنه في حال عدم تعديل طلب الدعم وإزالة المشتركين للمنشآت المتجاوزة للنسبة وفق الموعد المحدد سوف يلغى الدعم عن المنشأة. الجدير بالذكر أن تعويض شهر أغسطس صرف لجميع المستفيدين المسجلين حالياً في سجلات ساند بنفس الآلية السابقة ووفقاً لنسب الدعم الحالية.

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