جامعة الملك خالد.. تعرف على مواعيد وآليات معالجة الجداول الدراسية

أعلنت جامعة الملك خالد مواعيد وآليات معالجة الجداول الدراسية (الحذف والإضافة والزائر) للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ لجميع طلابها وطالباتها والزائرين.

وقالت جامعة الملك خالد، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، إنه تم الانتهاء من جميع عمليات القبول للعام الجامعي 1442هـ لدرجتي الدبلوم والبكالوريوس.

وأضافت جامعة الملك خالد أنه يمكن الرد على استفساراتكم من خلال أرقام التواصل التالية: «الطلاب: 0172419773 - الطالبات: 0172414915».

فيما أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد، عبر موقعها الإلكتروني، مواعيد وآليات معالجة الجداول الدراسية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ لجميع طلابها وطالباتها والزائرين عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة من خلال الدخول على أكاديميا وخدمة تواصل مع الكليات.

وأكد عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد الدكتور عبدالمحسن القرني أن العمادة استحدثت خدمة (طلب حذف وإضافة مقرر) للحذف والإضافة إلى هذا الفصل، وذلك لمعالجة الحالات الخاصة من الطلبة مثل الخريجين والمتعثرين أو من لم يكتمل نصابه في الجدول الدراسي.

جامعة الملك خالد تعلن موعد بث الجداول الدراسية للطلاب والطالبات

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وأوضحت جامعة الملك خالد أن بث الجداول الدراسية للطلاب والطالبات يوم الاثنين الموافق لـ27 ذي الحجة، فيما سيكون الحذف والإضافة عن طريق البوابة الإلكترونية (خدمة الحذف والإضافة) ويشمل الزائر بين المقرات (الزائر الداخلي)، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق لـ28 ذي الحجة حتى 4 محرم المقبل، كما سيتاح الحذف والإضافة إلى الخريجين من خلال أكاديميا يوم 28 ذي الحجة وحتى 29 من الشهر نفسه.

وسيكون الحذف والإضافة إلى دفعة 38 وما قبل من خلال أكاديميا خلال الفترة 29-30 ذي الحجة، وسيتاح الحذف والإضافة لجميع الطلبة من خلال أكاديميا في الفترة من30 ذي الحجة وحتى 4 محرم فيما سيتاح الحذف والإضافة عن طريق خدمة تواصل خلال الفترة 4-7 محرم، وسيتاح للزائر الخارجي (من جامعة الملك خالد إلى جامعة أخرى) في الفترة من 20 ذي الحجة وحتى 10 محرم، وفقًا لجامعة الملك خالد.

ويتاح للزائر الخارجي (من جامعة أخرى إلى جامعة الملك خالد) التسجيل خلال الفترة 20 ذي الحجة إلى 15 محرم، كذلك سيكون التأجيل متاحًا في الفترة من 20 ذي الحجة إلى 17 محرم، وإعادة القيد خلال الفترة من 20 ذي الحجة وحتى 17 محرم.

وكانت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل قبول أعلنت عبر موقعها الإلكتروني أكثر من 12 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 1442هـ في درجتي البكالوريوس والدبلوم لمختلف المسارات والتخصصات بكليات الجامعة.

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