تنبيه مهم لكل من قدم على إصدار أو تجديد جواز السفر بمكة المكرمة

دعت المديرية العامة للجوازات كل من قدم على إصدار أو تجديد جواز السفر، بمكة المكرمة، سرعة استلامه تجنبًا لإلغائه.

وذكرت إمارة مكة المكرمة، عبر حسابها على موقع تويتر، أن الجوازات دعت جميع المواطنين ممن تقدموا بطلبات إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي في منطقة مكة المكرمة، سرعة مراجعة الإدارة لاستلامها.

وأشارت الجوازات إلى أنه في حالة عدم استلام جواز السفر خلال المدة المحددة لذلك، سيتم إلغاؤه.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

الجوازات تتفاعل مع بلاغ تحذيري: شخص ينتحل صفة اللواء سليمان اليحيى

مديرية الجوازات: سداد المخالفات المرورية شرط لتجديد وإصدار جواز السفر