السعودية | السعودية: 1257 إصابة جديدة بكورونا و1439 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم السعودية: 1257 إصابة جديدة بكورونا و1439 حالة شفاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1257 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1439 حالة شفاء.

وكانت الوزارة قد أعلنت، أمس الأحد، عن تسجيل 1428 إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩، ووفاة 37 شخصا، وتعافي 1599 حالة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 252,039 حالة.

Advertisements

وجدد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، الأحد، رسالته التوعوية للمواطنين والمقيمين، حول التعامل بحذر في أوقات الدوام، تزامناً مع عودة الموظفين بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، قائلا "سلامتي وسلامة من حولي مسؤوليتي".

وقال الربيعة: "نعود لأعمالنا وخدمة وطننا، وشعارنا: ألبسُ كمامتي، لن أصافح، أتركُ مسافة كافية".

وكانت الصحة السعودية قد دعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، باعتبار ذلك أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما ألزمت كل شخص عند خروجه من المنزل بارتداء كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكما على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.