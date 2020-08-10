شكرا لمتابعة خبر عن توجيه هام من الجوازات لمن تقدم بطلبات إصدار أو تجديد جواز السفر في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

نبهت المديرية العامة للجوازات بخطوة ضرورية يجب على من تقدم بطلبات إصدار أو تجديد جواز السفر في مكة المكرمة أن يقوم بها على وجه السرعة.

ودعت المديرية كافة المواطنين ممن تقدموا بطلبات إصدار أو تجديد جواز السفر في منطقة مكة المكرمة إلى سرعة مراجعة الإدارة لاستلامها تفاديًا لإلغائها بعد انتهاء المهلة المحددة لذلك.