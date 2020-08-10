شكرا لمتابعة خبر عن «حقوق الإنسان»: لا يجوز أن ينطوي اسم المولود على تحقير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة إنه لا يجوز أن يتم تسمية المواليد بأسماء تنطوي على تحقير.

وقالت الهيئة عبر "تويتر" : " يسجل الطفل بعد ولادته فورًا ويراعى أن يكون اسمه رباعيًا ويكون له الحق في التسمية منذ ولادته".

وأضافت : "لا يجوز أن يكون الاسم منطويًا على تحقير أو مهانة لكرامته أو يكون منافيًا للشريعة الإسلامية".