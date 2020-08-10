شكرا لمتابعة خبر عن «حقوق الإنسان»: لا يجوز أن ينطوي اسم المولود على تحقير والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة إنه لا يجوز أن يتم تسمية المواليد بأسماء تنطوي على تحقير.
وقالت الهيئة عبر "تويتر" : " يسجل الطفل بعد ولادته فورًا ويراعى أن يكون اسمه رباعيًا ويكون له الحق في التسمية منذ ولادته".
وأضافت : "لا يجوز أن يكون الاسم منطويًا على تحقير أو مهانة لكرامته أو يكون منافيًا للشريعة الإسلامية".
كانت هذه تفاصيل خبر «حقوق الإنسان»: لا يجوز أن ينطوي اسم المولود على تحقير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.