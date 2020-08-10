شاهد: مقطع فيديو متحرش تبوك بفتاة مع طفلها كامل

تناقل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو، يوثق لحظة قيام شاب بالتحرش بفتاة وطفلها في تبوك، مما أثار جدلا واسعا عبر منصات التواصل في الخليج والوطن العربي.

وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتفعيل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفاظا ولمنع تكرار هذه الأفعال نظر لكثرة هذه الأفعال في الآونة الأخيرة الماضية.

وقال أحد النشطاء عبر تويتر:" اضافة لذلك الضحية ماتخاف من لوم المجتمع فتشتكي وللعلم حالات التحرش عندهم نعرف عنها لان الضحية تبلغ، لكن عندنا الضحية والأهل يسكتون من الخوف من الفضيحة، مجتمعنا ليس ملائكي . بطلوا ظلم الضحية متحرش تبوك بفتاه مع طفلها".

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وأضاف الناشط احمد الكناني عبر صفحته الرسمية على تويتر:" اذا مافيه تشهير ولا عقوبة رادعة لن يتوقفوا هؤلاء الهمج وكأننا في غابة كل يوم متحرش وماخفي أعظم متحرش تبوك بفتاه مع طفلها".

وكان قبل عدة أيام تصدر هشتاك المتحرشة بالطفل مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، جاء ذلك بعد انتشار مقطع فيديو مخل بالحياء لمرأة تتحرش بطفل لا يتجاوز 14 عاما.

وأطلق هشتاك المتحرشة بالطفل الذي ظهر في فيديو مؤسف أثناء محاول الطفل الهروب من المرآة الذي تسرب على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر أحدث ضجة واسعة.