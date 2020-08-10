حساب المواطن: إيداع 1.8 مليار ريال في حسابات المستفيدين لدفعة أغسطس

استفاد منها 10.7 مليون مواطن وتابع
أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الإثنين، تفاصيل الدفعة الـ33 لشهر أغسطس الجاري، مشيرًا إلى أنه تم إيداع مبلغ (1.8) مليار ريال لـ10.7 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن.
وذكر البرنامج، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أنه تم إيداع مبلغ 16.5 مليون ريال تعويضات الدفعات السابقة، وأن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم.
وكان برنامج حساب المواطن أعلن أنه تم البدء، اليوم الإثنين، في إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم، وسيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم.
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