«الزكاة والدخل» تدعو إلى تقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية قبل 15 أغسطس

عن شهري مارس وأبريل
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الإثنين، منتجي السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية قبل 15 أغسطس الجاري.
وذكرت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنها تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهري مارس وأبريل الماضيين، قبل يوم 15 أغسطس الجاري.
وأشارت هيئة الزكاة والدخل إلى أنه يتم تقديم الإقرارات الضريبية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال الرابط التالي:
وكانت هيئة الزكاة والدخل وبالتنسيق مع وزارة العدل، أطلقت أمس الأحد، خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد؛ بهدف تسهيل معرفة استحقاق الضريبة عند بيع العقارات حفظًا لحقوق البائع والمشتري قبل الإفراغ، وتحقيقًا لجهود التحول الرقمي.
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