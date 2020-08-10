بالصور.. «تعليم عسير» تبدأ توزيع 670 ألف مقرر مدرسي على المستودعات الفرعية

وقف مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، صباح اليوم الإثنين، على أعمال ترحيل المقررات الدراسية إلى المستودعات الفرعية في مكاتب التعليم؛ تمهيدًا لتوزيعها على المدارس بحضور المساعد للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة، وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي المقبل .

وأكد الجوني أن عملية التوزيع تسير وفق الخطة المعتمدة بتكامل وشراكة فاعلة من إدارات التجهيزات المدرسية والمستودعات وأمانة التعليم ومكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس، بالإضافة إلى مساهمة الكشافة في أعمال الترحيل والتوزيع وخدمة أولياء الأمور.

وأشار إلى أنه تم ترحيل أكثر من 670 ألف مقرر حتى يوم أمس، وتتضمن خطة التوزيع ترحيل مقررات المرحلة الابتدائية خلال الأسبوع الجاري، والمرحلة المتوسطة خلال الأسبوع المقبل، والمرحلة الثانوية خلال الأسبوع الذي يليه .

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وكانت إدارة التجهيزات المدرسية قد صممت برنامجًا إلكترونيًّا يعنى بضبط وحوكمة صرف المقررات، وبما يضمن عدالة التوزيع وسرعته.

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