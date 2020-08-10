السعودية اليوم / جمعية الدعوة والإرشاد بالحوية تنظم درساً بعنوان " خلق التسامح "



الطائف 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

تُنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية غداً درساً بعنوان " خلق التسامح " عن طريق البث المباشر عن بعد عقب صلاة المغرب.

وتأتي هذ المحاضرات والدروس ضمن برامج الجمعية الشهرية، ولتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

13:34ت م

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