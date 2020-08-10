السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم البرنامج العلمي "حماية جناب التوحيد" بمكة المكرمة



مكة المكرمة 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، يوم السبت القادم البرنامج العلمي الدعوي "حماية جناب التوحيد"، الذي ينفذه عدد من الدعاة في جوامع ومساجد المنطقة .

وأوضح مدير عام الفرع الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن البرنامج الذي يستمر حتى الثلاثين من شهر شعبان القادم 1442هـ ، يشتمل على 19 فعالية دعوية مختلفة في 17 محافظة، بمجموع 969 درساً موجهة لجميع فئات المجتمع.

وبين أن البرنامج يهدف إلى نشر العلم الشرعي الأصيل في المجتمع المسلم، والوعي الإيجابي الوسطي لمواجهة الأفكار الهدامة، وقطع الطريق على من استغل التوحيد لتكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم.

وأشار الخامري إلى أن هذه البرامج تأتي في طور تبصير الناس بأمور دينهم، ونشر الوعي المجتمعي، وترسيخ الأمن الفكري.

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13:00ت م

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