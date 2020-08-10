شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» يعلق على إيقاف دعم مستفيد بسبب عقد الإيجار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق برنامج حساب المواطن على شكوى مستفيد حول إيقاف دعمه بسبب عقد الإيجار.

وقال المستفيد عبر "تويتر" : "هذا الشهر وقفوا عني الدعم بسبب عقد الإيجار علماً أن حالتي الاجتماعية متزوج والآن الشهر الثاني وحالة الطلب غير مؤهل حاولت اتصل من شهر وما في رد".

وأكد البرنامج في تعليقه على أهمية تحديث البيانات وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية في حال عدم الحصول على الدعم.

وغرد البرنامج ردًا على المستفيد : "في حال تم دراسة الأهلية وصدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) يلزمك تحديث بياناتك وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال التوجه إلى حسابك عبر البوابة الالكترونية ” دراسة الأهلية” في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".