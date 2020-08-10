منصة دروب تعلن دورات مجانية عن بعد للرجال والنساء مع شهادة معتمدة

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تعلن منصة دروب التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية عن دورات تدريبية مجانية عن بعد مع شهادة حضور معتمدة (للرجال والنساء) على النحو التالي:

– أساسيات النجاح الوظيفي

موعد الدورة: غداً الإثنين 1441/12/20هـ (الموافق 2020/8/10م) الساعة 7:30 مساءاً.

– العناصر الرئيسية لنجاح ريادة الأعمال

موعد الدورة: الأربعاء 1441/12/22هـ (الموافق 2020/8/12م) الساعة 7:30 مساءاً.

المزايا:

– دورات مجانية عن بعد للرجال والنساء من كافة المناطق.

– شهادات حضور معتمدة (بدون رسوم).

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نبذة عن دروب:

منصة وطنية للتدريب الإلكتروني، وهي إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) التي تسعى إلى تطوير قدرات ورفع مهارات القوى الوطنية من الذكور والإناث وإكسابهم المهارات الوظيفية التي تدعم حصولهم على الوظيفة المناسبة والاستقرار فيها وفق متطلبات سوق العمل السعودي، وتحتوي منصة “دروب” على العديد من البرامج التدريبية الإلكترونية والمسارات التدريبية المجانية لموضوعات تدريبية متنوعة تلبي الاحتياجات الوظيفية، يمكن الوصول لها في أي وقت ومن كل مكان، إتمام البرامج التدريبية لدروب يساهم في تحسين فرص المواطنين الوظيفية وتأهيلهم لسوق العمل، وشهاداتها تعد إضافة قوية للسيرة الذاتية.

طريقة التسجيل:

يبدأ التسجيل من اليوم الأحد 1441/12/19هـ من خلال الروابط التالية:

– للتسجيل في دورة (أساسيات النجاح الوظيفي): إضغط هنا

– للتسجيل في دورة (العناصر الرئيسية لنجاح ريادة الأعمال): إضغط هنا

#التدريب_عن_بعد

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

