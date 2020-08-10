وفاة الفنان السوري طوني موسى متأثراً بإصابته بـ كورونا

2020-08-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

توفي الفنان السوري طوني موسى، مساء أمس الأحد، في مستشفى الأسد الجامعي في العاصمة دمشق متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وكان داني موسى قد أكد أن والده طوني موسى خضع للحجر الصحي بسبب كورونا، وطلب من الجميع أخذ الإجراءات الاحترازية من هذا الوباء الفتاك الذي يصيب الكبير والصغير.

من جانبها، نعت نقابة الفنانين في سوريا الممثل طوني موسى ، وقالت: إنه توفى إثر احتشاء عضلة قلبية.

Advertisements

وأضافت النقابة أن جثمان الفنان الراحل طوني موسى الذي أدى شخصية أبومنير المنشار في مسلسل (باب الحارة) الشهير، سيشيع من مستشفى الأسد الجامعي إلى مقبرة باب شرقي في دمشق.

كما نعى الفنان باسم ياخور، النجم السوري طوني موسى، الذي رحل مساء الأحد، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، ونشر ياخور صورة لطوني موسى، عبر حسابه بـ”إنستجرام”، وعلق: “طوني موسى وداعًا.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.. يا لطيف قديش ودعنا أحباب وأصدقاء بهالسنة يا رب دخيلك اتلطف فينا جميعًا وبكل أهلنا وإخوتنا في سوريا وفي كل مكان”.

ولد الفنان الراحل طوني موسى في مدينة دمشق، بدولة سوريا وخاض دورة في الدراما أقيمت في نقابة الفنانين؛ حيث كان عضوًا في نقابة الفنانين منذ عام 1985.

وتنوعت أعمال طوني موسى بين المسرح والسينما والتليفزيون والإذاعة، ومن أبرز أعماله الفنية: الرجل الذي ضحك على الملائكة، الناس اللي بالسما الثامنة، الأم، حكاية لها بداية ما لها نهاية، قصة حب، انتقام الزباء، فوزية، وداعًا زمن الصمت، ببساطة، أحلى أيام، والجزء 11 من مسلسل باب الحارة، والذي يعد آخر أعماله.

وكان آخر ظهور للفنان الراحل طوني موسى خلال مشاركته في مسلسل (بروكار) للكاتب سمير هزيم والمخرج محمد زهير رجب.

المزيد

جديد الأخبار