، تعليم وادي الدواسر يدعو أولياء الأمور للاستفادة من خدمة النقل المدرسي ،

محمد بن مسعود - الدمام - جميع الطلبات ستخضع للدراسة وتطبيق معايير الاستحقاق والأولوية للاستفادة

دعت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم الراغبين في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل 1442هـ؛ واستكمال الخطوات وتعبئة جميع البيانات المطلوبة عبر نظام نور قبل بداية العام الدراسي، لمحدودية السعة المقعدية المخصصة للطلاب والطالبات في المدارس، ولزيادة فرص الحصول على مقاعد في الحافلات المدرسية.

وأوضحت إدارة التعليم في بيان لها أن جميع الطلبات ستخضع للدراسة وتطبيق معايير الاستحقاق والأولوية لضمان الاستفادة منها من قِبَل الفئات الأكثر حاجة لها، التي منها سلامة الطالب والطالبة والحالة الاجتماعية والبعد عن المدرسة؛ مؤكدة أنه في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة سيتم إصدار بطاقات الصعود للحافلة، والتي يمكن للطالب أو الطالبة الحصول عليها من خلال طباعتها عبر نظام نور، لتبدأ بعدها عملية النقل من منازلهم إلى المدرسة والعكس، بكل راحة وأمان وموثوقية عالية طوال العام الدراسي.

وكانت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي قد كشفت عن تخصيص (11) قناة لتحقيق التواصل والتفاعل مع المستفيدين من الخدمة؛ مبينة أن من ضمن خطوات التسجيل في نظام نور تسديد أجور التسجيل في النقل المدرسي، والبالغة (200) ريال للعام الدراسي الكامل عبر نظام سداد؛ حيث تُعَد أجور تسجيل ولا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة، وتهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قِبَل فئات لا تستفيد منه بشكل كامل؛ مشيرة إلى أن هذه الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب وتوفير الخدمة فسيتم استرداد المبلغ عن طريق نظام سداد.

وأكدت التزام أسطول النقل بكل الإجراءات الصحية الاحترازية في خدمة النقل المدرسي والعودة بحذر؛ وفق البروتوكولات المعتمدة من قِبَل وزارة الصحة، كما ستعمل الشركة على إعداد مواد تدريبية وحملات توعوية عن تفعيل الأمن والسلامة في النقل المدرسي لجميع مراقبي الشركة في الميدان، والتعريف بضوابط الأمن والسلامة، بجانب حملات توعوية واسعة للتعريف بالإجراءات الاحترازية؛ لضمان سلامة المستفيدين من الخدمة، ونشر الوعي بين الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والسائقين.إدارة التعليم محافظة وادي الدواسر