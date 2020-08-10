شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حريق ضخم في أحد المستودعات بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو نشوب حريق ضخم، قبل قليل، بأحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض. وثق مقطع فيديو نشوب حريق ضخم، قبل قليل، بأحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض. وأظهر المقطع تصاعد ألسنة اللهب، فيما باشرت فرق الدفاع المدني إخماد الحريق. ولم يصدر بيانا من الجهات المعنية لكشف ملابسات إندلاع الحريق، وسنوافيكم بالتفاصيل.

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