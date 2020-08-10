شكرا لمتابعة خبر عن بدء إيداع دعم برنامج حساب المواطن لشهر أغسطس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): بدء منذ قليل إيداع الدفعة الـ 33 المخصصة لشهر أغسطس للمستفيدين في حساباتهم. بدء منذ قليل إيداع الدفعة الـ 33 المخصصة لشهر أغسطس للمستفيدين في حساباتهم. وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : "بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأثنين بإذن الله".

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