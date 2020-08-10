السعودية اليوم / محافظ فيفا يعتمد عددا من الإجراءات للسلامة بطريق الحزام



فيفا 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

تفقد محافظ فيفا سفر بن سعد الشهراني مساء اليوم، الانهيارات الصخرية التي وقعت على طريق الحزام بالمحافظة.

وعقد المحافظ اجتماعا بمقر المحافظة مع رئيس البلدية المهندس أحمد بن محمد علوان ومدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة المقدم سلمان الفيفي، لمناقشة الحلول العاجلة لمشاكل الانهيارات على الطريق.

وخلص الاجتماع إلى إخلاء عمارة سكنية معرضة للخطر وعمل مصدات صخرية وترابية لاحتواء الانهيارات المتوقعة مع استمرار أعمال البلدية في الموقع لرفع مخلّفات الانهيار وإنزال وإزالة الصخور المتساقطة والمتابعة المستمرة من قبل فرق السلامة بالدفاع المدني للتحذير من أي مخاطر قد تحدث، مع التأكيد على إغلاق طريق الحزام احترازيا لسلامة سالكيه.

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03:06ت م

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