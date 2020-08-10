، 7 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار غزيرة وأتربة مثارة ورياح نشطة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الاثنين



الخليج 365 - الرياض: أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق جازان والشرقية وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة جازان أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش والحرث والدائر والدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وصبيا وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.

ونبّهت الأرصاد المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين.

وفي تنبيه آخر للمنطقة الشرقية ذكرت الهيئة أنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.

وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والمخواة والعقيق والمندق وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

ونبَّهت الهيئة منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والطائف والعرضيات والكامل وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

وفي تنبيه آخر لمنطقة مكة المكرمة ذكرت الأرصاد أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة المدينة المنورة أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة نجران رياحًا نشطة، وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة ثار وحبونا وخباش ونجران، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.