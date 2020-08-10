«التعليم» تعلن التفاصيل الكاملة لمعايير المفاضلة للترقية حتى المرتبة الـ13

كشفت وزارة التعليم معايير المفاضلة لترقية الإداريين والإداريات للمرتبة العاشرة فما دون، والمراتب ١١، ١٢، ١٣ وفقًا للضوابط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وأوضحت أن معايير المفاضلة للترقية تكون وفق تقويم الأداء الوظيفي، وبرامج التدريب والتطوير، إضافة إلى المقابلة الشخصية لترقية المراتب 11، 12، 13 وتحسب الدرجة التي يحصل عليها الموظف من نسبة المعيار.

وأضافت أن العناصر المرجحة في الترقية تتمثل في الأعلى في برامج التطوير والتدريب، والأقدمية في تاريخ التعيين، والأعلى في تقويم الأداء الوظيفي، والمؤهل العلمي الأعلى وفق الدرجات العلمية.

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وأشارت إلى أن معايير المفاضلة للترقية (المرتبة العاشرة فما دون) تشمل ما يلي: المعيار الأول: تقويم الأداء الوظيفي ويشمل 60% من إجمالي وزن المعيار والمعيار الثاني: برامج التطوير والتدريب ويشمل 40% من إجمالي وزن المعيار

وأوضحت أن معايير المفاضلة للترقية (المرتبة 11 – 12 – 13 ) فهي على النحو التالي: المعيار الأول: تقويم الأداء الوظيفي ويشمل 40% من إ جمالي وزن المعيار والمعيار الثاني: برامج التطوير والتدريب وتشمل 30% من إجمالي وزن المعيار والمعيار الثالث: المقابلة الشخصية وتشمل 30% من إجمالي وزن المعيار.

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