السعودية اليوم / الملحقية الثقافية في بكين تحتفي بمرور 30 عاماً على علاقات الصداقة بين المملكة والصين



الرياض 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

احتفلت الملحقية الثقافية لدى بكين أمس بمرور 30 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية

وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين تركي بن محمد الماضي كلمة بهذه المناسبة؛ نوه فيها بما شهدته العلاقات بين الجانبين من تطور مستمر خلال الثلاثة عقود الماضية، التي بُنيت على مبادئ الصداقة والثقة والمصالح المشتركة، مشيراً إلى أن العلاقات السعودية الصينية شهدت منذ بدايتها نمواً متصاعداً وفق رؤية القيادتين؛ سعياً لتعزيز رؤية مشتركة لها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، حيث تخللها توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف القطاعات، مما كان له بالغ الأثر في بناء قواعد صلبة لتعزيز وتطوير العلاقات في شتى المجالات.

كما ألقى الملحق الثقافي الدكتور فهد بن ماجد الشريف كلمة نوه فيها بالعلاقات السعودية - الصينية، واصفاً إياها بأنها علاقات دبلوماسية مميزة؛ توجت بكثير من النجاحات التي أسفر عنها الوصول للكثير من الاتفاقات الهامة التي أُسست للعمل المشترك الذي يخدم مصالح البلدين في كثير من الجوانب الثقافية والاقتصادية والتعليمية والتجارية والاستراتيجية.

وجرى خلال الحفل تدشين فعالية جمع الأعمال الفنية بموضوع "الصداقة السعودية - الصينية في ثلاثين عاماً".

حضر الاحتفالية عدد من كبار المسؤولين في الصين وأعضاء السفارة والملحقيات التابعة لها، إضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات والمثقفين في الصين، ووسائل الإعلام الصينية.

// انتهى //

23:33ت م

0182



الرياض 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واساحتفلت الملحقية الثقافية لدى بكين أمس بمرور 30 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية.وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين تركي بن محمد الماضي كلمة بهذه المناسبة؛ نوه فيها بما شهدته العلاقات بين الجانبين من تطور مستمر خلال الثلاثة عقود الماضية، التي بُنيت على مبادئ الصداقة والثقة والمصالح المشتركة، مشيراً إلى أن العلاقات السعودية الصينية شهدت منذ بدايتها نمواً متصاعداً وفق رؤية القيادتين؛ سعياً لتعزيز رؤية مشتركة لها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، حيث تخللها توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف القطاعات، مما كان له بالغ الأثر في بناء قواعد صلبة لتعزيز وتطوير العلاقات في شتى المجالات.كما ألقى الملحق الثقافي الدكتور فهد بن ماجد الشريف كلمة نوه فيها بالعلاقات السعودية - الصينية، واصفاً إياها بأنها علاقات دبلوماسية مميزة؛ توجت بكثير من النجاحات التي أسفر عنها الوصول للكثير من الاتفاقات الهامة التي أُسست للعمل المشترك الذي يخدم مصالح البلدين في كثير من الجوانب الثقافية والاقتصادية والتعليمية والتجارية والاستراتيجية.وجرى خلال الحفل تدشين فعالية جمع الأعمال الفنية بموضوع "الصداقة السعودية - الصينية في ثلاثين عاماً".حضر الاحتفالية عدد من كبار المسؤولين في الصين وأعضاء السفارة والملحقيات التابعة لها، إضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات والمثقفين في الصين، ووسائل الإعلام الصينية.// انتهى //23:33ت م0182

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الملحقية الثقافية في بكين تحتفي بمرور 30 عاماً على علاقات الصداقة بين المملكة والصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.