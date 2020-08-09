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سجل المغرب 1.230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى332.37.
وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم (الأحد)، أنها سجلت 18 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 498.
وأشارت إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 23.347 حالةً.
1.230 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في المغرب ترتفع إلى 332.37وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-09
سجل المغرب 1.230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى332.37.
وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم (الأحد)، أنها سجلت 18 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 498.
وأشارت إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 23.347 حالةً.
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
09:57 PM
تسجيل 18 وفاة جديدة خلال 24 ساعة
سجل المغرب 1.230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى332.37.
وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم (الأحد)، أنها سجلت 18 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 498.
وأشارت إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 23.347 حالةً.
، 1.230 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في المغرب ترتفع إلى 332.37 ،
المصدر : الخليج 365
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