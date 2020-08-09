بالصور..إطلاق سينما السيارات في المحالة بأبها

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الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى): بدأ إطلاق سينما السيارات في المحالة بأبها لعرض الأفلام بتجربة جديدة وطريقة آمنة وسط أجواء باردة وممطرة، مع تنبيه بإطفاء الأنوار الأمامية لمشاهدة ممتعة. بدأ إطلاق سينما السيارات في المحالة بأبها لعرض الأفلام بتجربة جديدة وطريقة آمنة وسط أجواء باردة وممطرة، مع تنبيه بإطفاء الأنوار الأمامية لمشاهدة ممتعة. ويأتي ذلك في ضوء فرض التباعد الاجتماعي الإلزامي في المملكة للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. Advertisements

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