شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الأمطار الرعدية والرياح النشطة على 5 مناطق بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقعت هيئة الأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، وتمتدإلى مرتفعات منطقة مكة . توقعت هيئة الأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، وتمتدإلى مرتفعات منطقة مكة . وتوقعت نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال وشرق ووسط المملكة. ومن المتوقع أن تسجل الإحساء أعلى درجة حرارة وتصل إلى 47 درجة مئوية، فيما تسجل أبها أقل درجة وهي 17 درجة مئوية.

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