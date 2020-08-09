شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام يفحم حمد بن جاسم " أنتم من تآمر ودمّر وليست الشقيقة الكبرى " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ماجد القزيز (صدى):

أفحم الأمير سطام بن خالد آل سعود، رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، بعد نشر الأخير عدة تغريدات عن المملكة واصفًا إياه بـ "الشقيقة الكبرى".

وقال الأمير سطام في تغريدة له عبر "تويتر" : " كنت أتمنى أن ما تتحدث به هو الحقيقة لأن حديثك يخالف الواقع والحقيقة على أرض الواقع " .

وأضاف: " فالشقيقه الكبرى التي تتحدث عنها أنتم من يتأمر عليها وأنتم من خطط مع القذافي لإشعال الفتنة بداخلها ".

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وأردف: " أما المسار الخطير الذي تتحدث عنه فمن رسمه في عالمنا العربي هو أنتم وأتباعكم بالثورات وتدمير الدول " .

وكان ابن جاسم، قد كتب في تغريدة له : " مما يؤسف له أن الأخبار والأحداث المتتالية التي تأتي من الشقيقه الكبرى لا تبعث على الطمأنينة تجاه مستقبل المنطقة والمملكة باعتبارها الكيان الأكبر فيها " ، ليستمر في مهاجمة المملكة بسلسلة تغريدات تحمل السم في العسل.

وحاول ابن جاسم، في تغريداته الظهور بموقف النبيل الذي يخاف على مستقبل المملكة والوطن العربي، لكن النشطاء السعوديون لقنوه درسًا قاسيًا.