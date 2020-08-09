شاهد.. وزارة الحج والعمرة تكشف قصة الحج الصحي الآمن

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): قدمت المملكة جهودًا استثنائية في مواجهة الجائحة، حيث كان هناك تحد كبير لإقامة الحج في ظل هذه الظروف الاستثنائية لتظهر حكمة القيادة قدمت المملكة جهودًا استثنائية في مواجهة الجائحة، حيث كان هناك تحد كبير لإقامة الحج في ظل هذه الظروف الاستثنائية لتظهر حكمة القيادة السعودية ونشرت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها على " تويتر " مقطع فيديو تؤكد فيه على نجاح المملكة في إقامة الحج هذا العام في ظل انتشار جائحة " كورونا ". وعلقت الوزارة على " مقطع الفيديو " قائلة : " الحَمد لله على التمام .. قصّة الحج الصحيّ الآمن".

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