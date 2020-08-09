«مدني مكة» يحذر المواطنين والمقيمين من المغامرة في الأودية ومجاري السيول

طالبت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين على حد سواء، بضرورة أخذ الحيطة والحذر في هذه الفترة، التي تشهد تغيرات مناخية ونشاطًا للرياح السطحية.

ونوهت المديرية العامة عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي بالجميع ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة، ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، وحثتهم على مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنين السلامة للجميع.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن ذلك يأتي ضمن الحملة التي أطلقتها المديرية العامة للدفاع المدني للتوعية بمخاطر السيول ورفع معدل الوعي بأهمية اتباع اشتراطات السلامة حال هطول الأمطار وجريان السيول.