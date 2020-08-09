السعودية اليوم / نيجيريا تسجل 453 إصابة جديدة بكورونا المستجد



أبوجا 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 9 أغسطس 2020 م واس

سجلت نيجيريا خلال الساعات الـ24 الماضية، 453 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح بيان صادر عن مركز السيطرة على الأمراض النيجيري اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بلغت 46 ألفاً و 140 حالةً، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 930 حالةً.

// انتهى //

22:29ت م

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أبوجا 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 9 أغسطس 2020 م واسسجلت نيجيريا خلال الساعات الـ24 الماضية، 453 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).وأوضح بيان صادر عن مركز السيطرة على الأمراض النيجيري اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بلغت 46 ألفاً و 140 حالةً، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 930 حالةً.// انتهى //22:29ت م0178

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