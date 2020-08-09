السعودية اليوم / بلدية طلعة التمياط تنجز 90٪ من الحزام الشمالي الموازي لطريق الشمال الدولي بالسوقي



رفحاء 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

أنجزت بلدية ‫طلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية، سفلتة 90٪ من الحزام الشمالي الموازي لطريق الشمال الدولي بقرية ‫ابن سوقي التابعة لنطاق بلدية طلعة التمياط، ضمن الأعمال التطورية الجاري تنفيذها لشبكة الطرق وفق خطة مرحلية تندرج ضمن أعمال الخطط التطورية للقرى التابعه لنطاقها.

وتقوم البلدية ممثلة بإدارة الخدمات تسخير طاقاتها المختلفة من أجل صيانة المسطحات الخضراء من خلال إزالة الحشائش والأعشاب الضارة من الحدائق العامة والساحات الخضراء، مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ونظافة المرافق العامة، ضمن أعمال الإصحاح البيئي، ومعالجة التشوه البصري التي تهدف من خلالها إلى تنفيذ الخِدْمات البلدية كافة، مشيرةً إلى استمرار تكثيف أعمال النظافة العامة في الشوارع والميادين والأحياء للحفاظ على النظافة العامة.

// انتهى //

22:18ت م

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