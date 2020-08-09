السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 54,590 إصابة مؤكدة و 1,064 وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 9 أغسطس 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 54,590 إصابة مؤكدة و 1,064 حالة وفاة نتيجة فيروس

وطبقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc) اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,974,959 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 161,284 حالة وفاة.

// انتهى //

21:28ت م

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واشنطن 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 9 أغسطس 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 54,590 إصابة مؤكدة و 1,064 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.وطبقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc) اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,974,959 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 161,284 حالة وفاة.// انتهى //21:28ت م0164

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