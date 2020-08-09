محمد بن مسعود - الدمام - محتجون يقتحمون مكاتب لوزارة الإسكان أظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيون لبنانية، اليوم (الأحد)، اندلاع حريق عند مدخل ساحة البرلمان بوسط بيروت في حين كان مئات المحتجين الغاضبين المناهضين للحكومة يحاولون اقتحام المنطقة المحاطة بسياج. وأوضحت اللقطات المباشرة أيضاً قيام الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وكذلك اقتحام المتظاهرين مكاتب وزارة الإسكان والنقل، وفقاً لـ"رويترز".احتجاجات لبنان انفجار بيروت اندلاع حريق قرب البرلمان اللبناني.. والشرطة تفرق المتظاهرين صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-09 أظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيون لبنانية، اليوم (الأحد)، اندلاع حريق عند مدخل ساحة البرلمان بوسط بيروت في حين كان مئات المحتجين الغاضبين المناهضين للحكومة يحاولون اقتحام المنطقة المحاطة بسياج. وأوضحت اللقطات المباشرة أيضاً قيام الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وكذلك اقتحام المتظاهرين مكاتب وزارة الإسكان والنقل، وفقاً لـ"رويترز". 09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 Advertisements 09:42 PM اخر تعديل 09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 09:53 PM محتجون يقتحمون مكاتب لوزارة الإسكان محتجون يقتحمون مكاتب لوزارة الإسكان أظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيون لبنانية، اليوم (الأحد)، اندلاع حريق عند مدخل ساحة البرلمان بوسط بيروت في حين كان مئات المحتجين الغاضبين المناهضين للحكومة يحاولون اقتحام المنطقة المحاطة بسياج. وأوضحت اللقطات المباشرة أيضاً قيام الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وكذلك اقتحام المتظاهرين مكاتب وزارة الإسكان والنقل، وفقاً لـ"رويترز". ، اندلاع حريق قرب البرلمان اللبناني.. والشرطة تفرق المتظاهرين ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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