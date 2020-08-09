خطوات رفع بطاقة الترقية للوظيفة عبر «فارس» (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة التعليم، اليوم الأحد، خطوات رفع بطاقة الترقية للوظيفة عبر نظام فارس. أوضحت وزارة التعليم، اليوم الأحد، خطوات رفع بطاقة الترقية للوظيفة عبر نظام فارس. ونشرت الوزارة فيديو توضيحي عبر حسابها الرسمي على "تويتر" للخطوات، والتي تضمنت الأتي: Advertisements 1- الدخول على حسابك في نظام فارس 2- تأكد من صحة بياناتك الشخصية والوظيفية وإضافة : القسم ومقر العمل والجوال والرغبات والإقرار 3- إرسال للموافقة.

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