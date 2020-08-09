شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عدد قضايا الإتجار بالبشر في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال تركي المقيبل رئيس لجنة الإتجار بالبشر في النيابة العامة إن صور الإتجار بالأشخاص متمثلة في الاعتداء الجنسي التسول والاسترقاق والاستعباد والتجارة الطبية، لافتا إلى أنها صور محددة في النظام بشكل حصري.

و لفت المقيبل خلال حواره في قناة العربية:" جميع الجهات المعنية المستقبلة لهذه القضايا منها جهاز الشرطة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان متمثلة في حماية الضحايا ومتابعة إجراءاتهم وجهات معنية أخرى في متابعة هذا الملف ".

ووصلت عدد قضايا الإتجار بالبشر خلال العام الماضي 104، حيث بلغ ضحايا الإتجار بالبشر أكثر من 300 شخص.

واتضح أن عقوبة الإتجار بالبشر هي السجن 15 عاما وغرامة مليون ريال.