وزير الخارجية: لابد من إجراء تحقيق شفاف ومستقل لكشف أسباب انفجار مرفأ بيروت

أكد وقوف المملكة وتضمانها مع الشعب اللبناني الشقيق..
أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، أهمية إجراء تحقيق شفاف ومستقل لكشف الأسباب التي أدت إلى الانفجار المروع بـ«مرفأ بيروت».
جاء ذلك، خلال مشاركته في «المؤتمر الدولي لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني»، حسبما أفادت وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي على «تويتر».
وقال وزير الخارجية: «أتقدم بأحر التعازي، وأصدق المواساة للشعب اللبناني الشقيق على الكارثة الأليمة التي حدثت في مرفأ بيروت».
وأضاف: المملكة كانت من أوائل الدول التي قدمت مساعدات إنسانية عاجلة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تضامناً مع الشعب اللبناني الشقيق».
وتابع: نقف مع لبنان الشقيق، ونؤكد أهمية إجراء تحقيق شفاف ومستقل لكشف الأسباب التي أدت إلى الانفجار المروع.
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