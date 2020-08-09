شرطة الرياض: القبض على شخص تورّط بسرقة عدد من المركبات

كان يستخدمها في السطو على المتاجر..
ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على شخص تورط بسرقة عدد من المركبات واستخدامها في جرائم سطو على متاجر التموينات الغذائية.
صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على مواطن -في العقد الثالث من العمر- تورط بسرقة عدد من المركبات واستخدامها في ارتكاب 6 جرائم سطو على متاجر التموينات الغذائية؛ حيث تُقدَّر المواد المسروقة والمنتجات التبغية بقيمة «82.000» ريال، وكذلك الاستيلاء على ما فيها من أموال قاربت 20.000 ريال، كما ضُبطت بحوزته مركبتان مسروقتان.
وذكر مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة.
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