اجتماعي / جمعية "الأنامل المبدعة" بجازان توزع ٢٦٧ سلة غذائية



جيزان 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

بدأت جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن بمنطقة جازان اليوم ، توزيع ٢٦٧ سلة غذائية للأسر المحتاجة من ذوي الدخل المحدود، وذلك ضمن مبادرة أطلقتها تحت شعار "يداً بيد من أجل الوطن".

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية عائشة بنت محمد الشبيلي، أن السلال الغذائية اشتملت على جميع الأصناف الغذائية، مشيرةً إلى أن عملية التوزيع تتم بمشاركة عدد من المتطوعين مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأفادت أن المبادرة تهدف إلى مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود وتخفيف الأعباء المالية عليهم وذلك استشعاراً بأهمية المشاركة المجتمعية.

من جهتهم عبر عدد من المستفيدين عن شكرهم للجمعية والجهات الداعمة لما قدموه من مساعدات.

// انتهى//

19:17ت م

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