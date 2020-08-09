شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الصحة»: تسجيل 1428 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 1428 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 1599 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 252039 حالة تعافي، فيما سجلت 37 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 3167.

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وأوضح متحدث وزارة الصحة: " بعد مرحلة الاستقرار التي وصلنا لها قبل بضعة أسابيع، نرصد انخفاض منحنى تسجيل الحالات، إلا أن هنالك ارتفاعاً طفيفاً "؛ مضيفًا:" لا زلنا نرصد نزول عدد الحالات الحرجة، بنسبة ٥.٥٪ ".

وقال الدكتور العبدالعالي، أنه لا يوجد تفشيات أو بؤر ذات تأثير مرتبطة بنشاط معين، لافتًا إلى انطلاق الاختبارات السريرية الخاصة بكورونا قريبًا؛ فيما إجمالي الفحوصات في المملكة بلغت 3,813,274 فحصًا مخبريًا دقيقًا، مؤكدًا أنه لم يثبت علميًا إصابة الشخص مجددًا بعد تعافيه من الفيروس.