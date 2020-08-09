بلدية المسفلة تنفذ 46 جولة رقابية على صالونات الحلاقة بمكة

نفذت الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لشؤون البلديات متمثلة في بلدية المسفلة الفرعية 46 جولة رقابية على صالونات الحلاقة الواقعة ضمن نطاق البلدية، بهدف التأكّد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية والبروتوكولات الوقاية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أنه تمّ التأكيد على المراقبين بالتأكد من الالتزام بـ «البروتوكولات» الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث تم تنفيذ 46 جولة رقابية، وتم رصد مخالفة واحدة للإجراءات الاحترازية، ورصد ثماني مخالفات للاشتراطات الصحية، وبلغ عدد الإشعارات 46 إشعار خلال الشهر الماضي، وإغلاق 11 صالون مخالف.

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وأكّد «مكٌاوي» ضرورة التزام صالونات الحلاقة الرجالية، ومحال التزيين النسائي، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عبر تطبيق «البروتوكولات» الوقائية المعتمدة، منها إجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء قناع الوجه «الكمامة» والقفازات، والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة، وتوفير كل وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها.

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