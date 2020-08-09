تقرير إحصائي يكشف أسباب تأخر الزواج بين الشباب السعودي

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأحد، تقريرًا خاصًا بمناسبة اليوم العالمي للشباب 2020، تحت عنوان (الشباب السعودي في أرقام)، وتضمَّن الإحصاءات السكانية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والثقافية والترفيهية للشباب.

وأوضح التقرير أنَّ نسبة الشباب والشابات الذين لم يسبق لهم الزواج في الفئة العمرية من 15- 34 سنة بلغت 66.23%، مبينًا أنَّ نسبة 75.6 % من الذكور لم يسبق لهم الزواج، وأنَّ 50.4% منهم من الفئة العمرية 15 – 34 سنة، بينما بلغت نسبة غير المتزوجات من الإناث في الفئة العمرية 25- 34 سنة 43.1 %، في حين بلغت نسبة المتزوجات 34.3 %، ونسبة المطلقات في هذه الفئة العمرية بلغت 1.27%، وبلغت نسبة الأرامل 0.5%.

وحول أسباب تأخّر سن الزواج عند الشباب السعودي، ووفقًا لــردود الشــباب عنــد ســؤالهم عــن ذلك، وفقًا لتقرير الإحصاء، كان السبب الأول لــكل مـن الذكـور والإنـاث هو ارتفـاع تكاليـف المعيشـة، ثمَّ ارتفاع تكاليف الزواج، يليها الرغبة في الانتهاء من الدراسة أولًا، وصعوبة إيجاد الشريك المناسب خاصة بالنسبة للإناث، وبشكل متفاوت عدم وجود رغبة في تحمل المسؤولية، ثم عدم وجود رغبة في الزواج حاليًا، وصعوبة إيجاد مسـكن مناسـب.

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ولوحـظ على هذه الأسباب أنَّ أكبـر اختلاف فـي الإجابـات بيـن الذكـور والإنـاث تمثل في صعوبـة العثـور علـى الشـريك المناسـب، حيـث أجـاب 11.7 % مـن الإنـاث بصعوبة إيجاد الشريك المناسب، فيما استخدم 1.9 % من الذكـور فقـط هذا السبب.

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