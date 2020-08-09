«مدني مكة» يحذر من نشاط الرياح والدخول في المناطق الخطرة

طلب من المواطنين الالتزام بتعليمات السلامة

تُهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنيةً السلامة للجميع. اقرأ أيضًا «مدني جازان» يحذر من التقلبات الجوية ويهيب باتباع إرشادات السلامة

تنبيهات الأرصاد: رياح نشطة وأتربة على المدينة وتبوك.. وأمطار بنجران

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