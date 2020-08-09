السعودية اليوم / تعليم ظهران الجنوب يدعو أولياء الأمور للتسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر برنامج نور



ظهران الجنوب 19ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أعسطس 2020 م واس

دعت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب أولياء أمور الطلاب والطالبات بمدارس المحافظة إلى المبادرة لتسجيل أبنائهم وبناتهم في خدمة النقل المدرسي التي توفرها شركة تطوير للخدمات التعليمية بعد الإعلان عن فتح باب التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد 1442هـ عبر برنامج نور الإلكتروني .

وخصصت الشركة الرقم المجاني، (8001231000) للتواصل والتفاعل مع المستفيدين من هذه الخدمة وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التابعة للشركة تحت اسمها الموحد (TatweerTc) .

// انتهى //

16:25ت م

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