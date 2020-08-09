مكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ 125 وإجمالي الحالات الحرجة بالمملكة 1816

2020-08-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، فيما أعلنت عن تعافي (1599) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (252.039) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (33484) حالة من بينها (1816) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

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وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (288960) حالة، توفي منهم (3167) حالة.

إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1428) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة حسب كما يلي؛ مكة المكرمة 125، الرياض 104، الهفوف 68، جازان 59، جدة 57، المدينة المنورة 50، الدمام وبريدة 45 في كل منهما، حائل 43، بيش 36، حفر الباطن 30 .

كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:

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