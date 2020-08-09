، كان يستخدمها في السطو على المتاجر.. شرطة الرياض تطيح بـ"لص السيارات" ،

محمد بن مسعود - الدمام - نفذ 6 جرائم على محلات تموينات غذائية وتقدر المواد المسروقة بـ82 ألف ريال

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على شخص تورط بسرقة عدد من المركبات واستخدمها في 6 جرائم سطو على متاجر التموينات الغذائية.

تفصيلاً، صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت -بفضل الله- عن تمكّن إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على مواطن -في العقد الثالث من العمر- تورط بسرقة عدد من المركبات واستخدامها في ارتكاب 6 جرائم سطو على متاجر التموينات الغذائية، حيث تقدر المواد المسروقة والمنتجات التبغية بقيمة (82.000) ريال، وكذلك الاستيلاء على ما فيها من أموال قاربت (20.000) ريال.

كما ضبطت بحوزته مركبتين مسروقتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة.شرطة منطقة الرياض لص السيارات