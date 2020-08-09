كيفية الاستعلام عن اسم الكفيل في السعودية من رقم الإقامة إلكترونيًا

نقدم لكم خطوات كيفية الاستعلام عن اسم الكفيل في السعودية من رقم الإقامة، التي توفرها وزارة الموارد البشرية السعودية لجميع المواطنين المغتربين لديها، وذلك حتي يتمكنوا من التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب بكل سهولة ويسر، حيث يمكن لأي مقيم أو وافد جديد بالأراضي الحجازية الاستعلام برقم الإقامة أو رقم الجواز أو رقم الحدود من اجل البحث عن قائمة الكفلاء بمكتب العمل بشكل إلكتروني، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط الخدمة الالكترونية وطريقة الاستفسار فرجاءً منكم متابعة قراءة السطور القادمة.

الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة

نوضح لحضراتكم الخطوات الصحيحة لكي تتمكنوا من معرفة خطوات كيفية الاستعلام عن اسم الكفيل في السعودية بالطريقة الصحيحة بشكل إلكتروني لتسهيل عمليه الاستعلام من اجل معرفة نطاق المؤسسة من رقم الإقامة عبر النقاط التالية.

البحث عن رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسجيل الدخول من خلال محرك البحث جوجل من ثم.

من خلال محرك البحث جوجل من ثم. اختيار الخدمات الإلكترونية من ثم.

الولوج علي خدمة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل من ثم.

كتابة رقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم جواز السفر في الخانات الفارغة من ثم.

كتابة رمز التحقق المكون من مجموعة أرقام من ثم.

اختيار الجنسية الخاصة بالعامل الوافد.

النقر على كلمة بحث.