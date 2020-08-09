المؤسسة العامة للتقاعد توضح شروط وآلية إخطار العودة للعمل

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنَّ خدمة إخطار العودة للعمل تتيح للمتقاعد من تسجيل تاريخ وبيانات العودة إلى العمل في القطاع الحكومي (مدني - عسكري) بعد استلام معاش تقاعدي واحد على الأقل.

وأضافت المؤسسة العامة للتقاعد عبر موقعها الإلكتروني أنَّ إخطار العودة للعمل يشمل: « تاريخ الرجوع الى العمل، واسم الجهة الجديدة، ومعلومات الوظيفة الجديدة، وتصنيف الوظيفة، والرتبة والدرجة».

وأشارت المؤسسة العامة للتقاعد إلى أنَّ إخطار العودة للعمل يتطلب أن يكون متقاعدًا تم تخصيص له معاش تقاعدي، والتسجيل في الخدمات الإلكترونية.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنَّ خطوات إتمام خدمة إخطار العودة العمل تتضمن:

1-تسجيل الدخول في الخدمات الإلكترونية

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2-اختيار «الطلبات» من القائمة على يمين الشاشة.

3-اختيار «إخطار العودة للعمل».

4-إدخال جميع البيانات المطلوبة.

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