

نجران 19 ذو الحجة 1441هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

نقل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، تهاني صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية إلى منسوبي الإمارة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب سموه خلال لقائه اليوم في قاعة المناسبات بالإمارة وكلاء الإمارة والوكلاء المساعدين، ومديري عموم الإدارات والأقسام والوحدات، عن تهنئته لهم بالعيد، سائلاً الله أن يعيده على الوطن والمواطن عزًّا ورفعة في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.

وأشاد سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بإدارة العمل داخل الإمارة، بنجاح واحترافية، خلال جائحة

من جهته، عبّر وكيل الإمارة، حسن بن عبده العذيقي، نيابة عن منسوبي الإمارة والمحافظات والمراكز، عن خالص التهنئة لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه بعيد الأضحى المبارك.

// انتهى //

13:25ت م

0058



نجران 19 ذو الحجة 1441هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسنقل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، تهاني صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية إلى منسوبي الإمارة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وأعرب سموه خلال لقائه اليوم في قاعة المناسبات بالإمارة وكلاء الإمارة والوكلاء المساعدين، ومديري عموم الإدارات والأقسام والوحدات، عن تهنئته لهم بالعيد، سائلاً الله أن يعيده على الوطن والمواطن عزًّا ورفعة في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.وأشاد سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بإدارة العمل داخل الإمارة، بنجاح واحترافية، خلال جائحة كورونا ، التي جسدت إخلاص الموظف السعودي، وصدق مواقفه، وقدرته على التغلب على أي ظرف، يدفعه لذلك غيرته على وطنه.من جهته، عبّر وكيل الإمارة، حسن بن عبده العذيقي، نيابة عن منسوبي الإمارة والمحافظات والمراكز، عن خالص التهنئة لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه بعيد الأضحى المبارك.// انتهى //13:25ت م0058

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير نجران يلتقي منسوبي الإمارة في حفل المعايدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.