السعودية اليوم / بلدية صامطة تواصل جهودها في إزالة آثار الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة



صامطة 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

واصلت بلدية محافظة صامطة أعمال الإزالة لآثار الأمطار التي هطلت على المحافظة بغزارة , عبر نزح المياه وإزالة الأتربة وإصلاح المسارات التي أثرت عليها السيول.

وأوضح رئيس البلدية المكلف، يحيى بن جابر مشهور , أن البلدية استنفرت إمكاناتها كافة لمواجهة هطول الأمطار التي تركزت بغزارة على المحافظة ، مبيناً أن البلدية تواصل حتى هذه اللحظة جهودها المكثفة بمشاركة الجهات ذات العلاقة والتعامل الفوري مع عملية تصريف مياه الأمطار للمواقع المخدومة من خلال شبكات تصريف مياه الأمطار , ومن خلال تواجد فرق المتابعة الميدانية التي تباشر بنزح المياه من خلال مضخات المياه والصهاريج , إلى جانب الإشراف على مجاري الأودية والتأكد من عملها بالشكل المطلوب.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين عند وجود ملاحظات أو شكاوى التواصل عبر الهاتف 940.

// انتهى //

13:22ت م

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