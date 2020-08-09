السعودية اليوم / 514 إصابة جديدة بكورونا في الكويت



الكويت 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

سجلت الكويت اليوم 514 إصابة جديدة بمرض

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أن عدد المصابين ارتفع إلى 71713 حالة، فيما بلغ عدد الوَفَيَات 478 وفاة .

// انتهى //

13:18ت م

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الكويت 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسسجلت الكويت اليوم 514 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) وأربع حالات وفاة.وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أن عدد المصابين ارتفع إلى 71713 حالة، فيما بلغ عدد الوَفَيَات 478 وفاة .// انتهى //13:18ت م0055

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