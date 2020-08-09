

بريدة 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

شارك التجمع الصحي بمنطقة القصيم في مهرجان بريدة للتمور بفريق من رابطة التطوع الصحي ، وإدارة تعزيز الصحة وتغيير الثقافة الصحية ، بالإضافة إلى مشاركة مستشفى بريدة المركزي وذلك لتعزيز الجوانب الصحية وتكثيف الجهود لنشر الوعي الصحي .

ويأتي ذلك انطلاقاً من أهمية المهرجان وما يشهده من كثافة يومية في الحضور ، حيث يستقبل الزوار فريق طبي مزوّد بالتجهيزات الطبيّة لتقديم الفحوصات التشخيصية اللازمة ، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية كافة لهم ، كما يقوم الفريق الطبي للتجمّع الصحي بجولات ميدانية على المهرجان وداخل المزادات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية .

وبين المدير التنفيذي للمهرجان الدكتور خالد النقيدان أنه تم التعميم على المشاركين والعاملين في الفعاليات تطبيق الإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى متابعة تنفيذ هذه التعليمات من خلال الجولات الدورية داخل السوق والمزادات .

// انتهى //

13:11ت م

0052





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / التجمع الصحي بالقصيم يشارك بمهرجان بريدة للتمور لمتابعة الإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.